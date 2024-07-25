Країни G7 можуть до жовтня укласти рамкову угоду про $50 мільярдів кредиту Україні за рахунок заморожених російських активів

Країни G7 («Великої сімки»), імовірно, укладуть рамкову угоду про надання Україні кредиту на $50 мільярдів за рахунок заморожених активів РФ до жовтня 2024 року.

Про це заявив єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні на полях зустрічі міністрів фінансів і керівників центральних банків країн G20 у Ріо-де-Жанейро, повідомляє Reuters.

«Я впевнений, що ми зможемо досягти цього до жовтня. Під жовтнем я маю на увазі рамки. Потім, звичайно, до кінця року потрібно вийти на ринки, але в кожній країні різні ситуації», — сказав Джентілоні.

Джентілоні зазначив, що країни змогли досягти «значного прогресу» в технічних і юридичних аспектах кредиту, однак деталей не навів.