Країни G7 можуть до жовтня укласти рамкову угоду про $50 мільярдів кредиту Україні за рахунок заморожених російських активів

Країни G7 («Великої сімки»), імовірно, укладуть рамкову угоду про надання Україні кредиту на $50 мільярдів за рахунок заморожених активів РФ до жовтня 2024 року.
Про це заявив єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні на полях зустрічі міністрів фінансів і керівників центральних банків країн G20 у Ріо-де-Жанейро, повідомляє Reuters.
«Я впевнений, що ми зможемо досягти цього до жовтня. Під жовтнем я маю на увазі рамки. Потім, звичайно, до кінця року потрібно вийти на ринки, але в кожній країні різні ситуації», — сказав Джентілоні.
Джентілоні зазначив, що країни змогли досягти «значного прогресу» в технічних і юридичних аспектах кредиту, однак деталей не навів.
- Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни «Великої сімки» й Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки.
- У червні 2024 року країни G7 домовились надати Україні кредит на$50 мільярдів за рахунок російських активів.