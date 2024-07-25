В Україні значно збільшилась кількість справ про поширення порно. Закон про декриміналізацію «завис»

В Україні за період із січня по червень (це за 6 місяців) цього року поліція зареєструвала 979 справ за ст. 301 КК (розповсюдження порнографії). За весь 2023 рік показник був менший. Поліцію продовжують критикувати за те, що вона саджає до вʼязниці людей, які продають свої еротичні фото і відео, наприклад на OnlyFans. Законопроєкт про декриміналізацію порно «завис».

Про це в інтервʼю «Бабелю» розповів депутат Верховної Ради від «Слуги народу» Дмитро Гурін.

«Генеральна прокуратура якраз дала мені дані за три роки. За 2022 рік — 897 зареєстрованих кримінальних справ, за 2023 рік — 964, а лише за півріччя 2024-го (січень — червень) — 979. Тобто зросло вдвічі. Тобто поліція згідно із законом має займатись цією хуйньою. Саме зобовʼязана, бо вони «виявляють правопорушення», — розповів Гурін.

За його словами, зареєстрований влітку 2023 року законопроєкт № 9623, що стосується декриміналізації порно, «завис». Він сподівається, що документ рано чи пізно «пропхають», але зараз його розгляду заважають люди, які «дуже люблять вираз «не на часі».

«Я сподіваюсь, що цифра у 3 000 справ за три роки вплине. Думаю, є шанси [винести законопроєкт на голосування], будемо говорити з комітетом», — додав Гурін.