Ракетні удари по Харківщині та Сумщині: ГУР заявив, що ідентифікував 29 відповідальних російських командирів

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що його оперативники та аналітики ідентифікували 29 росіян з командного складу 112 ракетної бригади (в/ч 03333) 1 танкової армії Московського військового округу, які прямо причетні до ракетних обстрілів цивільної інфраструктури Сумської та Харківської областей України.

Йдеться про командний склад бригади, до якої входять 1 ракетно-технічний дивізіон та 3 ракетні дивізіони, в яких налічуються 9 батарей з 12 пусковими установками комплексу «Іскандер», які бʼють по Україні балістичними та крилатими ракетами з дальністю польоту понад 500 км.

Інформація про 29 командирів включає їхні фото, імена, прізвища, дати народження, номери та серії паспортів, адреси реєстрації та податкові номери. Детальний список — тут.