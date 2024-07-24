На Полтавщині в селищі Котельва вибухнув склад боєприпасів. Постраждав житловий сектор

У Полтавській області в селищі Котельва вибухнув склад боєприпасів місцевого військового підрозділу, через що згоріла господарська будівля і є руйнування в житловому секторі.

Про вибух складу офіційно повідомили на фейсбук-сторінці Котелевської громади, але на повідомлення швидко відредагували й згадку про склад прибрали.

Місцеві мешканці обурюються в коментарях під постом — вони звинувачують владу у бездіяльності, вимагають покарати тих, хто вирішив розмістити боєприпаси «в центрі селища», а також здивовані вкрай повільною комунікацією з населенням.

Офіційно вибух стався вчора, 23 липня, ввечері о 20:25. Причини інциденту не вказують. Даних про жертв і постраждалих немає. Масштаби руйнувань невідомі. На місці працюють рятувальники, пожежники, поліцейські та військові. Селищна рада запевняє, що відкрила штаб і затвердила план з ліквідації наслідків. Місцевим жителям, майно яких постраждало, обіцяють допомогу.

Сьогодні, 24 липня, голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін написав у своєму телеграм-каналі, що правоохоронці проводять необхідні слідчі дії, щоб встановити причини ситуації. Через масштаб пожежі людей із сусідніх домогосподарств евакуювали. Пожежники вже загасили займання. За даними Проніна, загиблих і поранених немає.