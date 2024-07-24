Знесення садиби Зеленських: суд обрав запобіжний захід співвласнику зруйнованої будівлі

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід співвласнику знесеної садиби Зеленських Михайлу Гречку. Його звинувачують в умисному знищенні історичної будівлі, попри накладений на неї арешт.

Про це пише «Суспільне» із зали суду.

На підозрюваного поклали особисті зобовʼязання до 23 вересня 2024 року. Гречко має навідуватися до слідчого, повідомляти про зміну місця проживання, утриматися від спілкування зі свідками і здати паспорти.

Прокуратура вимагала обрати саме такий запобіжний захід через ризик переховування підозрюваного від слідства — у 2023 році Гречко виїжджав за кордон через систему «Шлях».

Адвокат Гречка наполягав, що знесена садиба Зеленських не є культурною памʼяткою. Сам підозрюваний заявив на засіданні, що не визнає своєї вини — каже, що в садибі мали провести реконструкцію, відновити її зовнішній та внутрішній вигляд у межах фундаменту.

Дії Гречка кваліфікують як умисне знищення майна, на яке судом накладено арешт. Максимальне покарання — обмеження волі на 2 роки.

Що передувало

Увечері 19 липня в Києві несанкціоновано знесли садибу Зеленських за адресою вул. Кониського, 22. Лише за два дні до цього громадська організація «Спадщина Київ» подала до департаменту пакет документації щодо присвоєння будівлі статусу памʼятки.

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 298 Кримінального кодексу України — знищення обʼєктів культурної спадщини.

ГО «Спадщина Київ» заявила, що садибу зніс забудовник «Тургенєв Білд» — на місці памʼятки хочуть збудувати ЖК «Тургенєв». На активістів, які намагались завадити, напали невідомі чоловіки.

Мінкультури заявило, що не надавало жодних дозволів на знесення в Києві садиби Зеленських. У відомстві наголосили, що хоча будинок і не мав юридичного статусу памʼятки, але розташовувався в історичному ареалі міста і визнаний значною історичною будівлею. Такий статус мав захистити будинок.

Через знесення будівлі 20 липня майже тисяча киян вийшли на мітинг перед КМДА.

21 липня прокуратура в Києві порушила кримінальну справу через знесення садиби Зеленських. На місці будівлі тривалий час велось будівництво без жодного дозволу Мінкультури. Тож у січні 2024 року на неї наклали арешт, аби будівництво припинили і будівлю не чіпали.

Що відомо про садибу Зеленських

Садибу Зеленських, вона ж садиба Малініна, збудували в 1890 році. Спочатку вона була деревʼяна, а згодом її обклали цеглою. Відомою вона стала завдяки тому, що в період з 1911 по 1915 рік тут мешкала сімʼя заможних міщан Зеленських.

З 2018 року будівлю поступово демонтували, пише Liga.net. Активісти вважають, що демонтаж будівлі повʼязаний із ЖК «Тургенєв», який збудовано просто за садибою. На їхню думку, забудовник хоче звести на місці садиби другу чергу ЖК.

Забудовник Віктор Бесага у 2022 році підтверджував Liga.net інформацію про другу чергу ЖК, але тоді ці плани призупинили, оскільки Мінкультури перевіряло історичну цінність будівлі. Бесага заявляв, що садиба не є історичною памʼяткою, оскільки «у 2007 році цей будинок знесли і збудували з нуля».

Активіст Дмитро Перов за кілька днів до знесення садиби писав, що у квітні 2024 року «Тургенєв Білд» замовила «наукове» дослідження, згідно з яким будинок не може набути статусу памʼятки, бо свого часу був збудований на замовлення професора російської філології Малініна.