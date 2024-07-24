Війська Росії впʼяте за день вдарили ракетою по Харкову. В області теж є загіблі й руйнування

Війська Росія за 24 липня пʼять разів обстріляли Харків, а також вдарили ракетами по місту Лозова (Харківська область).

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов і голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Харків

У Харкові вранці в одному з мікрорайонів від удару балістичної ракети «Іскандер-М» постраждала будівля Швейцарського фонду з протимінної діяльності FSD, який займається розмінуванням в області. Будівля зазнала значних руйнувань. Також були пошкоджені автівки, що стояли поруч. Про жертв не повідомляли.

Потім було ще два удари по інфраструктурних обʼєктах, на одному з яких виникла сильна пожежа. Ще один удар ракетою С-300 був по приватному сектору — пошкоджені будинки. Терехов спочатку повідомив про одного загиблого, але потім спростував цю інформацію.

Пʼятий удар був по інфраструктурному обʼєкту в Холодногірському районі міста — в нього поцілили дві ракети. Поранені шестеро людей, яких вже госпіталізували.

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Лозова

Ракетний обстріл міста Лозова стався приблизно о 13:00. Ракети там теж поцілили в інфраструктурний обʼєкт. Під завалами знайшли тіло однієї людини. Ще двох людей шукають. Поранені четверо людей.