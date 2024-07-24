Міжнародний олімпійський комітет визначив, де проведуть зимові Олімпіади у 2030 і 2034 роках

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) визначив місця, де проведуть зимові Олімпійські та Паралімпійські ігри у 2030 і 2034 роках — це Французькі Альпи та американський Солт-Лейк-Сіті.

Зимова Олімпіада 2030

Французькі Альпи мають прийняти XXVI зимові Олімпійські та Паралімпійські ігри 2030 року — так вирішили члени Міжнародного олімпійського комітету під час 142-ї сесії у Парижі.

Премʼєр-міністр Франції повинен гарантувати проведення ігор комітету не пізніше 1 жовтня 2024 року, а також це рішення має ратифікувати парламент Франції до 1 березня 2025 року.

Французьку делегацію на засіданні МОК очолив президент Франції Еммануюель Макрон, який заявив про повну прихильність його країни до зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2030.

«Франція розширює межі досконалості щоразу, коли організовує спортивну подію. Ми віримо в майбутнє наших гір і маємо підтримувати їхню модель майбутнього: інноваційну, амбітну, екологічну та доступну для всіх», — сказав Макрон.

Тим часом президент МОК Томас Бах додав, що він упевнений у тому, що Франція зможе організувати видатну зимову олімпіаду з тими ж креативністю, уявою і чуттям, як зараз це відбувається у Парижі.

У фінальному звіті очільник Комісії майбутніх господарів зимових Олімпійських ігор Карл Стосс підсумував, що Французькі Альпи 2030 — це надійний проєкт із суттєвою громадською та політичною підтримкою, а також можливостями. Ці ігри стануть першими зимовими Олімпійськими та Паралімпійськими іграми, які повністю інтегрують нові принципи Олімпіади. Вони стосуються, зокрема, екологічної стійкості, користі для місцевих громад, економії ресурсів.

Зимова Олімпіада 2034

Американське місто Солт-Лейк-Сіті у штаті Юта обрали місцем проведення XXVII зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2034 року.

Делегацію Солт-Лейк-Сіті очолили, серед інших, губернатор штату Юта Спенсер Кокс та мер міста Ерін Менденхолл.

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах назвав Солт-Лейк-Сіті та Юту давніми друзями олімпійського руху і висловив впевненість, що «вони організують виняткові Олімпійські та Паралімпійські ігри, як це було багато років тому».

За словами губернатора, понад 80% мешканців Юти підтримали заявку штату на проведення Олімпійських ігор. Олімпіада принесе користь для регіональних планів соціально-економічного розвитку.

Солт-Лейк-Сіті приймав Олімпіаду у 2002 році, тому там збереглися майданчики для проведення ігор. Водночас місто планує взяти найкраще з того, що є, та доповнити це за допомогою сучасних можливостей.