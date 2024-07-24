Мінʼюст: Перші сім жінок-увʼязнених уклали контракт з ЗСУ

Сім жінок, які відбували покарання у вʼязниці, уклали контракт із ЗСУ. Вони захотіли проходити військову службу за контрактом в обмін на умовно-дострокове звільнення.

Про це повідомляє Міністерство юстиції.

Увʼязнені вже успішно пройшли військово-лікарську комісію та отримали згоду командирів військових частин на проходження служби у конкретних підрозділах Сил оборони.

Це перші жінки-увʼязнені, які захотіли мобілізуватися.

Мобілізація засуджених

17 травня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє засудженим добровільно мобілізуватися до лав Збройних сил України.

Закон передбачає можливість для увʼязнених вийти на волю за умовно-достроковим звільненням (за рішенням суду) для військової служби за контрактом.

Однак такою можливістю можуть скористуватися лише ті, кому присудили обмеження або позбавлення волі за нетяжкими статтями. Водночас засуджені за умисне вбивство двох або більше людей, зґвалтування, сексуальне насильство, тероризм і держзраду мобілізуватися не зможуть. Також не дозволять замінити покарання на можливість воювати засудженим за порушення правил дорожнього руху у стані спʼяніння і за особливо тяжкі корупційні злочини.

Щоб потрапити в ЗСУ (і виключно на контракт), вʼязні мають написати заяву, пройти ВЛК, оцінку психічного стану, отримати від суду дозвіл, а потім зʼявитися в ТЦК. Військова частина сама вирішуватиме, чи готова мобілізувати увʼязненого.

За дезертирство — від 5 до 10 років позбавлення волі додатково до невідбутого строку за попереднім вироком.