В Україні зʼявився батальйон «Характерники» — він складається із засуджених

У складі 24 бригади імені короля Данила сформували батальйон «Характерники», який складатиметься з людей, що відбували покарання у вʼязницях і захотіли стати на захист держави.
Про це повідомила пресслужба бригади.
Новий батальйон зʼявився після ухвалення закону, який запроваджує умовно-дострокове звільнення для тих, хто братиме участь в обороні України. Новобранці бригади скористалися цією можливістю.
«Серед них дуже багато патріотів, які неодноразово виявляли бажання захищати Батьківщину. Є чимало людей з бойовим досвідом», — зазначили в пресслужбі.
В Україні батальйон налічує від 400 до 800 військових.
Бійці уже прийняли військову присягу на вірність українському народові. Незабаром «Характерники» почнуть виконувати бойові завдання.
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- Міністр юстиції Денис Малюська раніше повідомляв, що мобілізація засуджених дозволить залучити до лав Збройних сил не більш як 10—20 тисяч людей.