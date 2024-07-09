В Україні зʼявився батальйон «Характерники» — він складається із засуджених

У складі 24 бригади імені короля Данила сформували батальйон «Характерники», який складатиметься з людей, що відбували покарання у вʼязницях і захотіли стати на захист держави.

Про це повідомила пресслужба бригади.

Новий батальйон зʼявився після ухвалення закону, який запроваджує умовно-дострокове звільнення для тих, хто братиме участь в обороні України. Новобранці бригади скористалися цією можливістю.

«Серед них дуже багато патріотів, які неодноразово виявляли бажання захищати Батьківщину. Є чимало людей з бойовим досвідом», — зазначили в пресслужбі.

В Україні батальйон налічує від 400 до 800 військових.

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Бійці уже прийняли військову присягу на вірність українському народові. Незабаром «Характерники» почнуть виконувати бойові завдання.