Росіяни вранці атакували Харків та область, є загиблий та поранені

Рано-вранці 24 липня російські війська обстріляли Харків та область, відомо про щонайменше одного загиблого.

Про це пишуть мер міста Ігор Терехов та голова ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові пролунало два вибухи. О 05:15 росіяни вдарили по промисловій зоні Немишлянського району, там пошкоджені нежитлова будівля та щонайменше 5 автомобілів. Без постраждалих.

О 05:25 сталось влучання у приватний житловий будинок, виникла пожежа. Попередньо, РФ атакувала ракетами С-300.

Близько 05:00 по Малоданилівській громаді Харківщині росіяни вдарили дроном Shahed. Поліція уточнила, що під ударом було село Лісне. Виникла пожежа в конюшні, постраждали двоє цивільних чоловіків, медики надали допомогу на місці.

Поліція розслідує провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).

Крім того, Повітряні сили вночі та вранці попереджали про масові пуски дронів по низці областей. А о 07:19 ПС повідомили про роботу ППО по розвідувальному дрону у Сумській та Полтавській областях.

ППО також працювала у Київській та Дніпропетровській областях.