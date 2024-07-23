Російські війська вдарили по Лиману «Іскандером». Є загиблі і поранені

Увечері 23 липня російські війська вдарили ракетою по житловому кварталу Лиману на Донеччині — попередньо, «Іскандером». Загинули двоє місцевих віком 58 та 66 років. Також двоє жінок — 50 і 74 років — та 51-річний чоловік дістали поранень.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

Також близько 18:00 росіяни вдарили FPV-дроном по Новогродівській громаді Донеччини. Постраждали троє цивільних віком від 49 до 68 років.

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Через обстріл пошкоджені 15 будинків і машина. Прокуратура почала справу за фактом порушення законів та звичаїв війни.