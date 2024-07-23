«Динамо» розгромило сербський «Партизан» із рахунком 6:2

Київське «Динамо» з рахунком 6:2 перемогло сербську футбольну команду «Партизан» у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Матч пройшов на «Арені Люблін» в Любліні. Сербський клуб вийшов вперед на 22-й хвилині матчу, однак «Динамо» перевернуло перебіг гри, тричі забивши у ворота суперника впродовж шести хвилин.

На 66-й хвилині «Партизан» відіграв один мʼяч, однак біло-сині зробили рахунок розгромним. Остаточний рахунок «Динамо» встановило голами у виконанні Дениса Попова і дебютанта Олександра Піхальонка.

Матч-відповідь «Партизан» — «Динамо відбудеться 31 липня. У разі перемоги в протистоянні суперником киян у третьому раунді стане шотландський «Рейнджерс».