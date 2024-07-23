СБУ затримала пропагандиста, противника мобілізації Жана Новосельцева. Він соратник антивакцинатора Остапа Стахіва

Служби безпеки України заявила, що викрила угруповання «відомого провокатора та його спільників», які закликали до збройного спротиву мобілізації. Спецслужба оголосила, що після серії обшуків у Київській, Одеській, Харківській та Закарпатській областях нейтралізовала групу, яка працювала на зрив мобілізації та «зливала» дані українських військових.

Серед затриманих є «журналіст», противник мобілізації Жан Новосельцев. Він є соратником львівського антивакцинатора Остапа Стахіва, який створив цілу мережу прихильників протидії мобілізації. «Бабелю» опосередковано підтвердили затримання Новосельцева. Стахів теж заявив про затримання поплічника й опублікував відео з ним. Новосельцев каже, що його затримали, бо він «бореться з корупцією».

Загалом у групі фігурують вісім людей — Новосельцев і семеро його спільників. Серед них — псевдоексперти, адміністратори інтернет-спільнот і фахівці з відеомонтажу.

За даними слідства, вони закликали до збройного спротиву співробітникам ТЦК, а також поширювали фейки про українських військових через мережу Telegram-каналів, Facebook-сторінок і YouTube-каналів. Також вони створили сайт, де «зливали» персональні дані українських військових і правоохоронців. Усі фігуранти видавали себе за журналістів.

Наразі затримали Новосельцева та його спільника-псевдоексперта. Їм повідомили про підозру в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ (ч. 1 ст. 114-1 КК), за що загрожує до 8 років позбавлення волі.

Інших учасників угруповання шукають. Їм готують підозри.