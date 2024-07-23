Європа — другий найбільший покупець газу в Росії після Китаю. Експорт «Газпрому» в європейські країни зріс на 26% у першому півріччі

Європа досі залишається приблизно на одному рівні з Китаєм у обсягах імпорту трубопровідного газу російського ПАТ «Газпром» навіть через два роки після того, як вторгнення Росії в Україну призвело до скорочення постачання енергоносіїв на Захід.

Про це повідомляє Bloomberg.

Навіть попри санкції Росія досі постачає значні обсяги газу в окремі європейські країни, і цьогоріч обсяг фактично збільшився. Водночас Москва не уклала жодних нових угод щодо зростання своїх продажів до Китаю понад те, що вже було заплановано.

Обсяги поставок трубопровідного газу «Газпрому» його європейським клієнтам сягнули 14,6 мільярда кубометрів із січня до червня, свідчать розрахунки Bloomberg на базі потоків через Україну та газопроводу «Турецький потік». Хоча це досі значно менше за довоєнний річний обсяг продажів у 130—170 мільярдів кубометрів.

Водночас Китаю російський газовий гігант продав 15,2 мільярда кубометрів у першій половині цього року, свідчать розрахунки, засновані на митних даних Китаю та кошторисі російського Міністерства економіки.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну більшість країн ЄС шукала альтернативні джерела газу, оскільки Росія обмежила постачання до регіону у відповідь на підтримку Києва.

Наразі Норвегія постачає 30% газу блоку, але для деяких країн, зокрема Австрії, Угорщини та Словаччини, «Газпром» залишається критично важливим джерелом енергії і потреби зростають. За підрахунками Bloomberg, у першому півріччі цього року, як порівняти з аналогічним періодом минулого року, поставки в регіон зросли на понад 26%.