Зеленський: Україна обговорює транзит газу до Європи з Азербайджану замість Росії

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде продовжувати транзит російського газу до Європи, тому розглядає інші варіанти. Поставки азербайджанського газу до ЄС транзитом є «однією з пропозицій», які зараз обговорюються.

Про це він розповів в інтервʼю Bloomberg.

Президент наголосив, що Україна не хоче продовжувати газовий контракт із Російською Федерацією. «Ми не хочемо, щоби вони заробляли тут гроші», — сказав він.

Наразі уряд займається тим, щоб Україна зберегла свою роль транзитної країни. На сьогодні кілька східноєвропейських держав продовжують отримувати російський газ трубопроводом, який перетинає Україну, але термін дії угоди про транзит спливає наприкінці цього року.

Досі Росія постачає приблизно 15 мільярдів кубічних метрів газу на рік до Європи через Україну. Найбільшими споживачами російського газу залишаються Словаччина, Австрія, Угорщина.