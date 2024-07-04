Зеленський: Україна обговорює транзит газу до Європи з Азербайджану замість Росії

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде продовжувати транзит російського газу до Європи, тому розглядає інші варіанти. Поставки азербайджанського газу до ЄС транзитом є «однією з пропозицій», які зараз обговорюються.
Про це він розповів в інтервʼю Bloomberg.
Президент наголосив, що Україна не хоче продовжувати газовий контракт із Російською Федерацією. «Ми не хочемо, щоби вони заробляли тут гроші», — сказав він.
Наразі уряд займається тим, щоб Україна зберегла свою роль транзитної країни. На сьогодні кілька східноєвропейських держав продовжують отримувати російський газ трубопроводом, який перетинає Україну, але термін дії угоди про транзит спливає наприкінці цього року.
Досі Росія постачає приблизно 15 мільярдів кубічних метрів газу на рік до Європи через Україну. Найбільшими споживачами російського газу залишаються Словаччина, Австрія, Угорщина.
- Міністр енергетики України Герман Галущенко казав, що шанси на те, що Київ і Москва погодяться на продовження пʼятирічного транзитного контракту, вперше підписаного у 2019 році, дуже невеликі, хоча на маршрут через Україну припадає маже 5% усього імпорту газу до Європи.
- Колишній керівник компанії «Оператор ГТС» Сергій Макогон казав, що зараз через Україну транзитом з Росії до Європи щодня йде 35—37 млн кубометрів, це близько 13 млрд щороку. А це великі гроші — Україні потрібні нові контракти, які допоможуть наповнювати бюджет.
- У червні 2024 року видання Bloomberg із посиланням на джерела писало, що Європа хоче закачувати газ з Азербайджану через газопровід «Росія — Україна».