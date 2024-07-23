Україна обговорює з Молдовою можливість повернення ухилянтів

Влада України обговорює з владою Молдови повернення додому українських військовозобовʼязаних, які незаконно виїхали з країни і залишаються в Молдові.

Про це розповів посол України в Молдові Марко Шевченко в ефірі молдовського TV8.

Він розповів, що Київ веде «певний діалог» з Кишиневом щодо повернення українців призовного віку, які втекли до Молдови.

При цьому він зазначив, що цю проблему складно вирішити, оскільки немає єдиної перевіреної статистики щодо кількості чоловіків призовного віку, які потрапили на територію Молдови.

За словами Шевченка, певна кількість втікачів, яких зупинили молдовські прикордонники, отримує у Молдові притулок, але решта дівається «незрозуміло куди». Їх не затримують, тож вони, ймовірно, або залишаються на території Молдови, або їдуть в інші країни.