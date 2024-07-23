В Естонії новий уряд склав присягу — премʼєром став Крістен Міхал

Уряд нового премʼєр-міністра Естонії Крістена Міхала склав присягу на позачерговому засіданні Рійгікогу.

Про це передає ERR.

До складу уряду Міхала, який є вже 54-м складом уряду Естонської Республіки, увійшли 14 міністрів разом із премʼєр-міністром. Серед них — міністр закордонних справ Маргус Цахкна та міністр оборони Ханно Певкур.

ERR

Після складання присяги в Рійгікогу Крістен Міхал зустрівся з премʼєр-міністром Каєю Каллас, яка залишає свою посаду, щоб очолити дипломатію Європейського Союзу. Вона виконувала обовʼязки премʼєра до моменту призначення нового уряду.

Крістен Міхал до призначення премʼєром Естонії обіймав посаду міністра з питань клімату. Він один з найбільших критиків агресивної війни Росії проти України, тому політика Естонії щодо України не зміниться.

Перше засідання нового Кабінету міністрів проведуть 25 липня.