Палестинські угруповання підписали в Пекіні декларацію про «припинення розколу». Серед них ХАМАС і ФАТХ

У столиці Китаю з 21 по 23 липня проходили переговори між 14 палестинськими угрупованнями, за підсумками яких сторони підписали декларацію про «припинення розколу» й погодились сформувати уряд національної єдності.

Про це пишуть CNN та Reuters із посиланням на китайські держмедіа.

Відомо, що серед підписантів були представники руху ХАМАС, який контролює сектор Гази, та ФАТХ, що контролює Західний берег річки Йордан і послідовно виступає за дипломатичне рішення в конфлікті Ізраїлю та Палестини.

Делегацію ХАМАС очолював член політбюро угруповання Муса Абу Марзук, а на чолі делегації ФАТХ стояв заступник голови центрального комітету партії Махмуд аль-Алуль.

Представники угруповань дали спільну пресконференцію в присутності міністра закордонних справ Китаю Ван Ї. Голова МЗС заявив, що була «досягнута згода про те, як Газа керуватиметься після закінчення війни [з Ізраїлем]». Він також зазначив, що «єдиним законним представником всього палестинського народу» є Організація визволення Палестини (ОВП).

Зі слів китайського міністра незрозуміло, яка роль у поствоєному секторі Гази відводиться ХАМАС, який не входить до ОВП.

Члени ворогуючих між собою ХАМАС та ФАТХ уже зустрічалися в Пекіні ще у квітні та провели переговори, аби припинити багаторічну ворожнечу. Теперішня угода значно посилює дипломатичну вагу Пекіну та його вплив на Близькому Сході, але поки не можна стверджувати, що палестинські фракції дотримуватимуться домовленостей.