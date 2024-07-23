Співвласнику садиби Зеленських оголосили підозру через незаконне знесення

Співвласнику садиби Зеленських, який дав вказівку на її знесення, повідомили про підозру.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Дії співвласника кваліфікували як умисне знищення майна, на яке судом накладено арешт (ч. 1 ст. 388 КК України).

Максимальне покарання — обмеження волі на 2 роки.

У прокуратурі нагадали, що садибу знесли попри те, що суд наклав на неї арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження.

За даними слідства, підозрюваний залучив будівельну фірму, співробітникам якої надав вказівку на демонтаж будівлі. Наразі техніку, якою користувались будівельники, арештували.

Підозри готують також іншим причетним до знесення будівлі.

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Що передувало

Садибу Зеленських за адресою вул. Кониського, 22 знесли ввечері 19 липня. Лише за два дні до цього громадська організація «Спадщина Київ» подала до департаменту пакет документації щодо присвоєння будівлі статусу памʼятки.

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 298 Кримінального кодексу України — знищення обʼєктів культурної спадщини.

ГО «Спадщина Київ» заявила, що садибу знесло ТОВ «Тургенєв Білд», а на активістів, які намагались їм завадити, напали невідомі чоловіки. За даними активістів, на місці історичної памʼятки хочуть збудувати ЖК «Тургенєв».

20 липня Мінкультури заявило, що не надавало жодних дозволів на знесення в Києві садиби Зеленських.

У відомстві наголосили, що хоча будинок і не мав юридичного статусу пам’ятки, але розташовувався в історичному ареалі міста і визнаний значною історичною будівлею. Такий статус повинен був захистити будинок від зносу.

Через знесення будівлі 20 липня близько тисячі киян вийшли на мітинг перед КМДА.

21 липня прокуратура у Києві відкрила кримінальну справу через знесення садиби Зеленських. У відомстві розповіли, що на місці будівлі тривалий час велось будівництво без жодного дозволу Мінкультури. Тож у січні 2024 року на неї наклали арешт, аби будівництво припинили і будівлю не чіпали.

Що відомо про садибу Зеленських

Садибу Зеленських, вона ж садиба Малініна, збудували в 1890 році. Спочатку вона була деревʼяна, а згодом її обклали цеглою.

Будівлю звели на замовлення купця Василя Малініна, і він володів садибою щонайменше 20 років. Відомою вона стала завдяки тому, що в період з 1911 по 1915 рік тут мешкала сім’я заможних міщан Зеленських.

З 2018 року будівлю поступово демонтували, пише Liga.net. Активісти вважають, що демонтаж будівлі пов’язаний із ЖК «Тургенєв», який збудовано просто за садибою. На їхню думку, забудовник хоче звести на місці садиби другу чергу ЖК.

Забудовник Віктор Бесага у 2022 році підтверджував Liga.net інформацію про другу чергу ЖК, але тоді ці плани призупинили, оскільки Мінкультури перевіряло історичну цінність будівлі. Бесага заявляв, що садиба — не історична пам’ятка, оскільки «у 2007 році цей будинок знесли і збудували з нуля».

Активіст Дмитро Перов за кілька днів до знесення писав, що у квітні 2024 року ТОВ «Тургенєв Білд» замовило «наукове» дослідження, згідно з яким будинок не може набути статусу памʼятки, бо свого часу був збудований на замовлення професора російської філології Малініна.