Генштаб: Росія втратила 1 220 військових та 20 бронемашин протягом доби

За минулу добу, 22 липня, російська армія втратила орієнтовно 1 220 військовослужбовців (вбиті та поранені), йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Також за добу армія РФ втратила 4 танки, 20 бронемашин і 57 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, 36 дронів різних типів, 64 одиниці автотехніки та три одиниці спецтехніки.

Загальні втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, такі:

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.