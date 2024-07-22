Румунію вперше відвідали ядерні бомбардувальники B-52 Stratofortress. По дорозі їх перехоплювали російські винищувачі

В Румунії 21 липня вперше в історії країни приземлилися стратегічні бомбардувальники США B-52 Stratofortress, які здатні нести ядерну зброю.

Про це повідомляють Міністерство оборони Румунії та Командування Повітряних сил США в Європі та Африці.

Два B-52 Stratofortress зі складу 2 бомбардувального крила авіабази Барксдейл (штат Луїзіана) сіли на 57-й авіабазі «Михаїл Когельничану», що поблизу портового міста Констанца. Ця база з 1999 року використовується повітряними силами США, а з 2024 року починає масштабне розширення — вона стане найбільшим форпостом НАТО на східному фланзі.

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B-52 прибули в межах операції Bomber Task Force Europe. Вони виконуватимуть завдання в складі 20 бомбардувальної ескадрильї спільно з авіацією країн НАТО та іншими союзниками. Здебільшого це будуть відпрацювання сумісності та оборонних операцій.

У Командуванні США додали, що під час перельоту бомбардувальників B-52 над Баренцевим морем їх перехоплювали два російських винищувачі, але B-52 не змінили курс і долетіли до Румунії за планом і «без пригод».