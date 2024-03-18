У Румунії будують найбільшу в Європі базу НАТО

У Румунії розпочали будувати найбільшу європейську базу НАТО площею майже три тисячі гектарів, яка зможе розмістити десять тисяч військових та їхні родини. Після такого розширення база «Михаїла Коґельничану» перевершить базу «Рамштайн» у Німеччині.

Про це пише Euronews.

На проєкт заклали €2,5 мільярда. Він включає злітно-посадкові смуги, озброєні платформи, ангари для військових літаків, а також школи, дитячі садки, магазини і лікарню.

Роботу розпочали зі створення базової інфраструктури, як-от підʼїзних шляхів та електромережі. Потім розпочнуть будівництво нової злітно-посадкової смуги, яка буде паралельна тій, що вже існує. Їх зʼєднають.

Розширення бази «Михаїла Коґельничану» має зміцнити східний фланг НАТО.

Euronews