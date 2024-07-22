Знесення садиби Зеленських: влада Києва подасть до суду на власника будівлі й забудовника, який її знищив

Міська влада Києва подасть судовий позов до власника садиби Зеленських та забудовника, який несанкціоновано її зніс. Влада міста вимагатиме заново відбудувати садибу в тому вигляді, який вона мала.

Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко.

Кличко наголошує, що землю під садибою Зеленських місто не передавало власнику будівлі, що свідчить про незаконне використання землі для будь-яких робіт.

«Тому встановлення будь-яких парканів навколо ділянки, заїзд будь-якої будівельної техніки є незаконним. І поліція повинна на це реагувати», — зазначив мер.

Також, додає Кличко, міська влада наполягатиме, щоб правоохоронні органи зʼясували й оприлюднили для громадськості всіх фігурантів, які стоять за процесом знищення садиби.

«Місто усіляко сприятиме правоохоронцям, надаватиме необхідну документацію, щоб розслідування було обʼєктивним та винні були притягнені до відповідальності», — наголосив Кличко.

Нацполіція 22 липня повідомила, що проводить обшуки у власників будинку та в будівельній компанії, яка зносила садибу.

Що передувало

Ввечері 19 липня в Києві несанкціоновано знесли історичну будівлю — садибу Зеленських, збудовану в 1890 році. Садиба розміщувалася за адресою вул. Кониського, 22. У Департаменті охорони культурної спадщини КМДА ситуацію назвали «зухвалим та цинічним самоуправством».

У відомстві також зазначили, що лише за два дні до знесення громадська організація «Спадщина Київ» подала до департаменту пакет документації щодо присвоєння будівлі статусу памʼятки. Цей крок був частиною плану дій для реалізації петиції № 12870 «Зберегти історичну садибу Зеленських», яку підтримав мер.

Поліція Києва 20 липня повідомила, що встановлює обставини знесення історичної будівлі. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 298 Кримінального кодексу України — знищення обʼєктів культурної спадщини. Максимальне покарання — увʼязнення до трьох років.

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ГО «Спадщина Київ» заявила, що садибу знесло ТОВ «Тургенєв Білд», а на активістів, які намагались їм завадити, напали невідомі чоловіки.

За даними активістів, на місці історичної памʼятки хочуть збудувати ЖК «Тургенєв».

20 липня Мінкультури заявило, що не надавало жодних дозволів на знесення в Києві садиби Зеленських ХІХ століття.

У відомстві наголосили, що наразі цей будинок не має юридичного статусу пам’ятки чи «щойно виявленого об’єкта культурної спадщини», як це передбачено пам’яткоохоронним законодавством. Водночас цей будинок розташований в історичному ареалі міста і визнаний значною історичною будівлею. Такий статус повинен був захистити будинок від зносу.

Через знесення будівлі 20 липня близько тисячі киян вийшли на мітинг перед КМДА.

21 липня прокуратура у Києві відкрила кримінальну справу через знесення садиби Зеленських.

У прокуратурі розповіли, що на місці будівлі тривалий час велось будівництво без жодного дозволу Мінкультури. Тож у січні 2024 року на неї наклали арешт, аби будівництво припинили і будівлю не чіпали. Однак 19 липня невідомі знесли садибу. Тепер прокуратура розслідує знищення майна, на яке наклали арешт (ч. 1 ст. 388 КК), та самовільне будівництво (ч. 3 ст. 197-1 КК). Техніку, якою зносили садибу, знайшли і вилучили.

Що відомо про садибу Зеленських

Садибу Зеленських, вона ж садиба Малініна, збудували в 1890 році. Спочатку вона була деревʼяна, а згодом її обклали цеглою.

Будівлю звели на замовлення купця Василя Малініна, і він володів садибою щонайменше 20 років. Відомою вона стала завдяки тому, що в період з 1911 по 1915 рік тут мешкала сім’я заможних міщан Зеленських.

З 2018 року будівлю поступово демонтували, пише Liga.net. Активісти вважають, що демонтаж будівлі пов’язаний із ЖК «Тургенєв», який збудовано прямо за садибою. На їхню думку, забудовник хоче звести на місці садиби другу чергу ЖК.

Забудовник Віктор Бесага у 2022 році підтверджував Liga.net інформацію про другу чергу ЖК, але тоді ці плани призупинили, оскільки Мінкультури перевіряло історичну цінність будівлі. Бесага заявляв, що садиба — не історична пам’ятка, оскільки «у 2007 році цей будинок знесли і збудували з нуля».

Активіст Дмитро Перов за кілька днів до знесення писав, що у квітні 2024 року ТОВ «Тургенєв Білд» замовило «наукове» дослідження, згідно з яким будинок не може набути статусу памʼятки, бо свого часу був збудований на замовлення професора російської філології Малініна.