В управління АРМА передали чотири гелікоптери та два літаки кримських підприємців

В управління Національного агентства з виявлення активів (АРМА) передали чотири гелікоптери Мі-2 та два літаки Ан-2. Вони належали кримським підприємцям, яких Державне бюро розслідувань викрило на фінансуванні війни Росії.

Про це пише пресслужба ДБР.

Бюро у січні 2024 року повідомило про підозру у фінансуванні війни девʼятьом підприємцям, зареєстрованим на території Криму. Вони вели бізнес на тимчасово окупованих територіях України та сплачували податки в Росію.

ДБР

За даними слідства, у власності бізнесменів були гелікоптери та літаки. Щоб їх не перереєстрували на підставних людей, суд їх арештував.

Коли АРМА реалізує авіапарк, гроші передадуть на купівлю облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації».