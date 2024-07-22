Українська команда NaVi перемогла у першому в історії турнірі Esports World Cup 2024 з Counter-Strike 2

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere перемогла німецьку G2 і посіла перше місце у цьогорічному Esports World Cup з гри Counter-Strike 2.

Про це йдеться на сайті змагання.

Матч розпочався на карті Ancient, яку обирали G2. Попри поганий старт у вигляді рахунку 0:6, NaVi змогли дійти до додаткових раундів. Однак в овертаймах поступилися з рахунком 14:16.

Далі зустріч перейшла на вибір NaVi — карту Nuke. Перша половина матчу завершилася паритетом 6:6, а от у другій половині українська команда вийшла вперед з рахунком 0:7. Загальний рахунок матчу — 6:13 на користь NaVi.

Вирішальною картою стало Inferno. На ній NaVi отримали впевнену перемогу з рахунком 6:13. За перемогу в турнірі NaVi отримали $400 тисяч. Загальний фонд змагань становив близько $1 мільйона.