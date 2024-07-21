КМДА заявила про «маніпуляції» з боку поліції на тлі обриву троса на атракціоні в Києві

Київська міська державна адміністрація закликала до «чесного і справедливого розслідування» падіння людини на канатній дорозі через Дніпро. У КМДА додали, що цей випадок не має стати «черговим предметом публічних маніпуляцій» з боку правоохоронців.

У київській прокуратурі заявили, що ще в 2021 році намагалися зупинити роботу цього атракціону. Тоді прокурори звернулися до Господарського суду Києва з позовом — вони просили визнати незаконним і скасувати розпорядження виконавчого органу КМДА від 11 січня 2021 року, де переможцем інвестиційного конкурсу визнали компанію без досвіду з реалізації та експлуатації подібних атракціонів.

Однак, за даними прокуратури, суди та відповідачі не погодилися визнати канатну дорогу через Дніпро атракціоном підвищеної небезпеки, а суди різних інстанцій не задовольнили позов.

Після цього КМДА заявила, що міська прокуратура у 2021 році через суд не намагалася скасувати сам атракціон, а лише оскаржувала результати інвестиційного конкурсу стосовно компанії-переможця та відповідне розпорядження КМДА від 11 січня 2021 року. Сам атракціон — канатна дорога через Дніпро — тоді ще не існував.

КМДА наголошує, що Північний апеляційний господарський суд 16 червня 2022 року та Верховний суд 14 вересня того року відмовили прокуратурі в задоволенні позовів. Суд врахував, що в учасника конкурсу є необхідні дозволи для функціонування атракціону.

Крім того, у КМДА зазначили, що проєктну документацію мав розробити переможець конкурсу, а заява прокуратури щодо цього «некоректна». На основі цієї документації й мали отримати відповідні дозволи в профільних державних органах та відомствах, як це встановлено чинним законодавством.

«І саме в частині дотримання цих вимог і правил має ретельно розібратися слідство», — додали в КМДА. Адміністрація співпрацюватиме зі слідством для недопущення таких випадків у майбутньому.