У Києві обірвалася канатна дорога через Дніпро. У воду впала людина

У центрі Києва обірвалася канатна дорога через Дніпро, що розташована біля Пішохідного мосту на Труханів острів.

Про це повідомили в поліції Києва.

Оновлено о 16:30: у поліції Києва уточнили, що на момент обриву тросу на атракціоні був 20-річний хлопець — раніше писали, що шукають дівчину. КМДА пише, що на тросі був чоловік «віком до 30 років». Станом на 16:00 обстежили 2 500 м. кв. дна річки, пошуки тривають.

У момент обриву тролеєм спускалася людина. Трос із води витягнули, але без людини, пише «Суспільне». На місці працюють водолази ДСНС, катери й спеціальна техніка.

Патрульна поліція Києва попереджає, що через аварію на атракціоні рух транспорту по Набережному шосе ускладнений.

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Поліція порушила справу за двома статтями — порушення правил безпеки особою, яка зобовʼязана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей — ч. 2. ст. 272 Кримінального кодексу України, та службова недбалість, що спричинила смерть людини – ч.3 ст. 367 КК України.