Азербайджан підтвердив можливість постачання свого газу до Європи через Україну

Україна та ЄС звернулися до Азербайджану з проханням постачати природний газ до Європи через Україну після закінчення чинного контракту з Росією наприкінці року.

Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв, пише Bloomberg.

За словами Алієва, переговори з Україною, ЄС, а також Росією ще тривають, однак усі сторони зацікавлені в продовженні співпраці.

На початку цього місяця президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде переговори про постачання до Європи природного газу з Азербайджану. Україна прагне зберегти свою роль транзитної держави, однак більше не хоче бути транзитом для постачання до ЄС газу з Росії.

Євросоюз намагався відмовитися від російського газу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, але деякі європейські держави продовжують отримувати його через газогін, який проходить Україною.

Водночас Алієв попередив, що в разі припинення постачання російського газу через Україну, такі держави, як Австрія та Словаччина, можуть зіткнутися з серйозними труднощами, оскільки їм доведеться витрачати набагато більші суми на купівлю газу з інших країн. Крім того, за його словами, Азербайджан намагатиметься «бути обережним», оскільки в минулому державу неправдиво звинувачували в перепродажі російського газу.

Також Алієв сказав, що видобуток газу в його країні збільшиться завдяки новим і вже наявним родовищам у Каспійському морі.

У 2022 році Азербайджан підписав із Європейською комісією меморандум про взаєморозуміння, який передбачає подвоєння експорту газу до Європи до 20 мільярдів кубометрів до 2027 року. За словами Алієва, країна рухається до цієї мети. Цього року експорт до європейських держав зросте майже до 13 мільярдів кубометрів з 11,8 мільярда у 2023 році та 8 мільярдів у 2021 році.