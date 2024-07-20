На Херсонщині через російські обстріли загинули дві жінки

У Херсонській області через російські обстріли загинули дві жінки. Ще 15 людей поранені.

Про це повідомила Національна поліція України.

Зранку 20 липня росіяни двічі завдалии масованого удару по Білозерці з реактивних систем залпового вогню, випустивши по житлових кварталах майже 40 снарядів. Поранені 12 людей віком від 39 до 80 років, зокрема медпрацівниця. Дві жінки віком 54 та 72 роки загинули.

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У Дніпровському районі Херсону через атаку ворожого безпілотника травмувався 59-річний чоловік — у нього уламкове поранення передпліччя та грудної клітини.

Коли до чоловіка приїхала бригада медиків, російські окупанти скинули на них з дрона вибухівку. Поранені фельдшер і водій, в обох вибухові та черепно-мозкові травми.