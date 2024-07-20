Кількість загиблих у Миколаєві зросла до чотирьох

Кількість загиблих від російської ракетної атаки на Миколаїв зросла до чотирьох. Поранений чоловік помер у лікарні.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Увечері 19 липня російські окупанти вдарили по Миколаєву, попередньо, авіаційною ракетою Х-59. Влучили в житловий квартал. На місці загинули три людини — хлопчик 13 років, дві жінки 53 та 63 років.

Ще 24 людини поранені, серед них чотири дитини. Медичну допомогу амбулаторно надали девʼятьом дорослим і двом дітям. Наразі в медичних закладах перебувають двоє дорослих і двоє дітей, уточнив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Вибухова хвиля й уламки пошкодили девʼять багатоквартирних будинків, дитячий садок і приватні автомобілі.

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Миколаївська обласна прокуратура веде досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).