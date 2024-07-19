З окупації повернули 12 українських дітей

З окупованих територій у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях вдалося повернути 12 дітей з родинами.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Родини розповідають, як їх змушували брати російські паспорти — без «нових документів» громадяни безправні, не мають соціальних гарантій та не можуть користуватися медичною допомогою.

За їхніми словами, лікарі не приймають навіть дітей із вродженими вадами, яким потрібен ретельний догляд, якщо немає паспорта РФ. Натомість батькам пропонують відправити дітей на «реабілітацію» — це часто виявляється депортацією чи примусовим переміщенням.

Деякі діти відвідували «російські школи», в яких активно пропагували «русский мир».

Також сімʼї повідомили, що росіяни на окупованих територіях затримують, бʼють, катують струмом, психологічно тиснуть на дорослих, а дітей допитують без присутності батьків і теж застосовують до них катування. Окупанти регулярно проводять безпідставні обшуки в будинках місцевих.

Родини вже відвідали Центр захисту прав дитини, де з ними поспілкувалася компетентна мультифункціональна команда, яка зафіксувала злочини, свідками чи жертвами яких вони були.