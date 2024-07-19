Європа боротиметься з тіньовим флотом Росії — країни погодилися на нові санкції

На конференції Європейського політичного співтовариства премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про придушення так званого тіньового флоту нафтових танкерів Росії, який допомагає їй обходити санкції.

Про це йдеться в заяві «Заклик до дії».

«Ми не дозволимо російському тіньовому флоту і брудним грошам, які він генерує, вільно проходити через європейські води та піддавати загрозі нашу безпеку», — наголосив Стармер.

Під керівництвом Великої Британії 44 європейські країни та Європейський Союз співпрацюватимуть, щоб боротися з використанням нелегальних суден. Тіньовий флот Росії складається з майже 600 суден і становить приблизно 10% світового флоту «мокрих вантажів». З його допомогою РФ транспортує приблизно 1,7 мільйона барелів нафти на день, що приносить великі прибутки Кремлю.

Як зазначили в Офісі премʼєра Стармера, деякі з кораблів тіньового флоту виконують функцію російських станцій прослуховування, а інші — перевозять зброю до Росії.

Напередодні Велика Британія ввела санкції проти 11 суден, що перевозили російську нафту.