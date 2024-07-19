Держенергонагляд виявив численні порушення під час перевірки справедливого розподілу світла

Держенергонагляд під час перевірок в обласних енергокомпаніях виявив численні порушення у справедливому розподілі електроенергії в областях та дотриманні графіків погодинних відключень.

Про це повідомляється на сайті Державної інспекції енергетичного нагляду України.

Інспекція спершу провела перевірки у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Одеській областях. У всiх цих областях відключення світла були нерівномірними, а деякі некритичні споживачі під графіки відключень взагалі не потрапили.

Найбільше порушень у Дніпропетровській та Житомирській областях.

У Дніпропетровській області відключення світла більш тривалі, що не відповідає нормам. В області деякі споживачі без електрики по понад 7 годин. У містах Дніпро, Камʼянське та Кривий Ріг не дотримуються затверджених графіків погодинних відключень, а деяких споживачів у них не включили.

Велику кількість споживачів в області віднесли до категорії обʼєктів критичної інфраструктури — вони отримують світло майже постійно, навантажуючи енергосистему, тоді як інші страждають від надмірних відключень.

На Житомирщині працівники АТ «Житомиробленерго» не пустили інспекторів до деяких диспетчерських пунктів. В області численні випадки ігнорування команд НЕК «Укренерго» відключати світло за графіками. Диспетчери на підстанціях систематично не дотримуються черг, не відключали деякі населені до приходу інспекції Держенергонагляду, часто вносять у журнали недостовірні дані, а на сайті «Житомиробленерго» постійно неправдиві графіки відключень. Держенергонагляд зауважує, що область уникає відключень і не дотримується правил.

Обленерго прописано усунути порушення протягом тижня. Інакше їх чекають штрафи.

З 22 липня Держенергонагляд починає перевірки в Києві, Київській, Полтавській, Львівській, Закарпатській та Запорізькій областях.