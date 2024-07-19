Народна депутатка Юлія Яцик вийшла з фракції «Слуга народу». Її заяву зачитали в залі парламенту.
Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.
Тепер у фракції залишилися 233 депутати.
У 2022 році Юлія Яцик пішла з партії «Слуга народу», але залишилася у фракції. У коментарі нардепу Олексію Гончаренку з партії «Європейська солідарність» вона розповіла, що її заяву оголосили лише з третього разу, інші дві «лежали з 2022 року».
Юлію Яцик обрали депутаткою Верховної Ради ІХ скликання від партії «Слуга народу» за виборчим округом № 79 (Запорізька область) у 2019 році. Вона входить до Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України в Міністерстві оборони України, Збройних силах України, а також до Комітету з питань правоохоронної діяльності.
- Напередодні з фракції «Слуга народу» вийшла нардепка Марʼяна Безугла. Юлія Яцик одного разу, у листопаді 2023 року, реєструвала проєкт постанови про відкликання Безуглої з посади в Комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки (№ 10300). У пояснювальній записці Яцик підкреслила, що дії Безуглої останнім часом спрямовані на дискредитацію Залужного і підрив авторитету командування ЗСУ.