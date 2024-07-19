Народна депутатка Юлія Яцик вийшла з фракції «Слуга народу». Її заяву зачитали в залі парламенту.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Тепер у фракції залишилися 233 депутати.

У 2022 році Юлія Яцик пішла з партії «Слуга народу», але залишилася у фракції. У коментарі нардепу Олексію Гончаренку з партії «Європейська солідарність» вона розповіла, що її заяву оголосили лише з третього разу, інші дві «лежали з 2022 року».

Юлію Яцик обрали депутаткою Верховної Ради ІХ скликання від партії «Слуга народу» за виборчим округом № 79 (Запорізька область) у 2019 році. Вона входить до Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України в Міністерстві оборони України, Збройних силах України, а також до Комітету з питань правоохоронної діяльності.