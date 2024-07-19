Росіяни вдарили ракетами по Чугуєву на Харківщині. Прокуратура розпочала розслідування

Росіяни вдарили ракетами по центру Чугуєва, що на Харківщині. Постраждали девʼятеро людей, серед них дитина. Чугуївська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

За даними слідства, 19 липня близько 04:05 армія РФ завдала ракетних ударів по центральній частині міста Чугуїв. Поранення отримали девʼять людей, серед них 14-річний хлопець.

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Пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, автомобілі, магазини, адміністративні будівлі, офісні приміщення.

Попередньо, росіяни вдарили по місту двома ракетами «Іскандер-М».