Російський дрон атакував авто World Central Kitchen з гуманітарною допомогою

Російські окупанти скинули з дрона вибухівку на броньоване авто World Central Kitchen з гуманітарною допомогою в районі Олександрівки. Пасажирів не було, а водій не постраждав.

Про це пише пресслужба WCK.

Там уточнили, що ще невідомо, чи був автомобіль WCK ціллю Росії.

World Central Kitchen надала понад 260 мільйонів страв родинам у прифронтових громадах, а також українським екстреним службам.

Під час повномасштабної війни від ударів російської армії загинули семеро волонтерів WCK.

«Гуманітарка не є і ніколи не може бути ціллю, — сказала генеральний директор WCK Ерін Гор і додала: — Безпека є фундаментальною для нашої здатності проявляти увагу, коли трапляється лихо, і терміново нагодувати громади в найскладніших ситуаціях».