Генштаб: Сили оборони України ліквідували ще 980 російських військових і знищили 55 їхніх артсистем

Генеральний штаб Збройних сил України в щоденній статистиці повідомив, що за минулу добу (19 липня) російські війська втратили орієнтовно 980 військовослужбовців (вбиті та поранені), пʼять танків, 19 бронемашин і 55 артилерійських систем, один засіб ППО, 76 одиниць автотехніки, а також 42 безпілотники різних типів і три крилаті ракети.

Загальні втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, такі:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.