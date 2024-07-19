Трамп погодився стати кандидатом у президенти США від Республіканської партії. Ось що він обіцяє

Колишній президент США Дональд Трамп офіційно погодився висувати свою кандидатуру від Республіканської партії на посаду президента на національному зʼїзді республіканців.

Про це передає CNN.

«Тож сьогодні ввечері з вірою і відданістю я з гордістю приймаю висування своєї кандидатури на посаду президента Сполучених Штатів», — сказав Трамп під оплески.

На національному зʼїзді Республіканської партії Трамп також виклав свої обіцянки на потенційний другий термін президентства. Вони стосуються зниження цін на продукти харчування і бензин, повернення робочих місць і захисту кордонів.

Трамп заявив, що для зниження цін республіканці скоротять витрати на енергоносії, що, за його словами, «зменшить вартість транспортування, виробництва і всіх побутових товарів».

Кандидат у президенти також сказав, що поверне робочі місця в автомобільній промисловості за допомогою податків, тарифів і, зокрема, не дозволяючи будувати заводи з виробництва автомобілів у таких країнах, як Мексика та Китай.

Дональд Трамп обіцяє позбутися податків на чайові та знизити їх загалом. Він заявляє, що це призведе до «величезного зростання», яке погасить державний борг.

Трамп збирається захистити програми соціального і медичного забезпечення. Однак він не назвав детальних пропозицій, як вирішити проблеми неплатоспроможності програми виплат.

І насамкінець Трамп розкритикував адміністрацію президента США Джо Байдена за припинення політики щодо кордону, яку він запровадив під час свого першого терміну. Тому заявив, що закриє кордон «у перший день» і завершить будівництво стіни на південному кордоні США. Він також збирається «розпочати найбільшу операцію з депортації в історії нашої країни».

Вибори президента у США

Цьогорічні президентські вибори в США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті в історії країни президентські вибори, на яких мають обрати її 47-го президента. Експрезидент США, мільярдер Дональд Трамп і чинний президент Джо Байден отримали необхідну кількість голосів делегатів для висування в президенти. Трамп уже став кандидатом від республіканців, а національний зʼїзд Демократичної партії відбудеться 19—22 серпня в Чикаго. Там партія і висуне свого кандидата на виборах.

Трамп став кандидатом одразу після невдалого замаху на нього — у політика стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер 14 липня і поранили у вухо.

27 червня 2024 року Байден і Трамп провели теледебати, які перший фактично програв. Байден сказав, що «ледь не заснув», і загалом пожалкував, що не послухався своїх радників і не перепочив перед дебатами з Трампом. Він списав свою втому на щільний графік і низку робочих закордонних поїздок на саміти й зустрічі. 81-річного Байдена загалом підвело здоровʼя. Тому чимало впливових демократів і головних донорів партії закликали до того, щоб зняти Джо Байдена з виборів президента.