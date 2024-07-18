Рада затвердила процедуру поховального ритуалу на Національному військовому меморіальному кладовищі

Верховна Рада ухвалила в першому читанні та в цілому законопроєкт № 11271, який затверджує оновлену процедуру поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК).

Про це повідомила заступниця голови комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

У законопроєкті визначили, хто може бути похований з почестями на НВМК і порядок дій почту під час поховання полеглого військового за спеціальною церемонією.

Зокрема, на Національному військовому меморіальному кладовищі зможуть ховати загиблих у війні поліцейських. Також уточнили церемонію для віддання військових почестей.

Також на кладовищі можна розмістити символічну могилу, в якій нема тіла чи урни, — кенотафа, спорудженого для збереження памʼяті про померлого. За словами Кравчук, перших полеглих військових на НВМК зможуть поховати вже цьогоріч.