Рада затвердила процедуру поховального ритуалу на Національному військовому меморіальному кладовищі

Верховна Рада ухвалила в першому читанні та в цілому законопроєкт № 11271, який затверджує оновлену процедуру поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК).
Про це повідомила заступниця голови комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.
У законопроєкті визначили, хто може бути похований з почестями на НВМК і порядок дій почту під час поховання полеглого військового за спеціальною церемонією.
Зокрема, на Національному військовому меморіальному кладовищі зможуть ховати загиблих у війні поліцейських. Також уточнили церемонію для віддання військових почестей.
Також на кладовищі можна розмістити символічну могилу, в якій нема тіла чи урни, — кенотафа, спорудженого для збереження памʼяті про померлого. За словами Кравчук, перших полеглих військових на НВМК зможуть поховати вже цьогоріч.
- Національне військове меморіальне кладовище розташують на двох ділянках у Гатненській громаді Фастівського району на Київщині.
- У липні Кабмін ухвалив постанову про зовнішній вигляд намогильних споруд НВМК. Вони будуть двох форм — козацький хрест або прямокутна таблиця.