Студенти зможуть отримувати гранти на навчання через «Дію» вже цьогоріч

Уряд ухвалив постанову про реалізацію експериментального проєкту — вже цьогоріч вступники вперше зможуть отримати державний грант, який покриватиме частину вартості навчання на контракті в університеті.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Студенти зможуть щорічно отримувати від 15 тисяч гривень і більше протягом навчання. Кошти нараховуватимуть через портал державних послуг «Дія». Студенти, що вступили на бюджетну форму навчання, як і раніше, отримуватимуть повне фінансування від держави.

Система грантів на вищу освіту — це поширена світова практика, яка діє в США та Європі. У центрі системи вищої освіти — студент, а не університет. Вступник зможе сам вибирати, якому університету віддати свої кошти та на яку спеціальність вступати, а не вибирати спеціальність лише через наявність бюджетних місць.

«Навіть якщо дитина мріяла стати журналістом, ішла навчатися на маркетолога, бо там пройшла на бюджет. Грант — це свобода вибору спеціальності для дитини», — додав Федоров.

Водночас для навчальних закладів нова система стимулюватиме конкуренцію, оскільки чим більше студентів, тим більший бюджет. Це стане стимулом для покращення умов навчання, професійного розвитку викладачів, створення додаткової цінності для вступників.

Хто зможе отримати грант

Як пояснили в Міністерстві освіти і науки, на грант може претендувати той, хто:

вступає на бакалаврат (або магістрат медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямування) після школи чи коледжу;

вступає на денну або дуальну форму навчання на контракт;

має результати НМТ (ЗНО) з будь-яких двох предметів з оцінками не менше ніж 150 балів (грант першого рівня) або не менше ніж 170 балів (грант другого рівня).

Яку суму покриває грант

Загалом сума гранту визначатиметься індивідуально для кожного — за результатом НМТ і з урахуванням коефіцієнта спеціальності.

Для вступників з результатом НМТ від 150 балів з будь-яких двох предметів є можливість отримати грант першого рівня на суму 15 тисяч гривень.

Вступники з результатом НМТ від 170 балів з будь-яких двох предметів можуть претендувати на грант другого рівня на суму 25 тисяч гривень.

Сума гранту може бути більшою (тобто, помноженою на відповідний коефіцієнт), що залежатиме від обраної спеціальності.

Для деяких спеціальностей не передбачений грант першого рівня, лише другого — тобто для вступників, у яких не менше ніж 170 балів з двох предметів.

Про коефіцієнти детальніше в інфографіці Міністерства освіти і науки:

1 4





Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Як податися на грант

Спершу треба визначитися з пріоритетним закладом освіти і програмою у своєму електронному кабінеті вступника. Варто ознайомитися з ціною контракту, щоб зрозуміти, яку частину цієї вартості може покрити грант. Якщо вступник відповідає умовам для отримання гранту, він отримає відповідне повідомлення у своєму електронному кабінеті.

Після зарахування на бажану програму, треба з 5 вересня до 31 жовтня 2024 року подати заявку на грант через свій електронний кабінет в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО). Далі — отримати повідомлення про призначення гранту з річною сумою (його вплачуватимуть протягом навчального року двома платежами).

Після цього потрібно буде через мобільний застосунок «Дія» пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію й обрати в «Дії» послугу з отримання гранту. Далі необхідно відкрити в одному з українських банків спецрахунок, на який надходитиме грант.

Якщо вступник неповнолітній, запит на отримання державного гранту має подати один із батьків або законних представників. Грантові кошти можна використати лише для оплати навчання в закладі вищої освіти, з яким підписаний відповідний контракт.