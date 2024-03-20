Верховна Рада в першому читанні підтримала реформу фінансування вищої освіти. Вона передбачає гранти на навчання

Верховна Рада в першому читанні підтримала урядову ініціативу № 10399 про реформу фінансування вищої освіти, яка передбачає запровадження грантів на навчання.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Гранти будуть двох форматів — на повну або часткову оплату навчання. Розмір гранту визначатиметься за результатами ЗНО/НМТ. Відмінні дозволять претендувати на державн гранти, які повністю покриватимуть вартість навчання за спеціальностями, що мають попит на ринку праці. Високі та середні результати іспитів — на його часткове покриття. Іншу частину студент співфінансуватиме своїм коштом або матиме можливість отримати пільговий довгостроковий кредит на навчання.

Водночас система державного замовлення збережеться. Вступники на конкурсній основі так само матимуть можливість безоплатно здобувати освіту на місцях державного і регіонального замовлень. Утім, урядова ініціатива покликана надати більшої свободи для студентів у формуванні індивідуальної освітньої траєкторії, не обмежуючи їхній вибір наявністю бюджетних місць.

Очікується, що завдяки цій ініціативі протягом наступних пʼяти років частка вступників, які можуть отримати повну або часткову державну фінансову підтримку для здобуття вищої освіти на денній формі навчання, збільшиться на 40%.