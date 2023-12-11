Міносвіти ініціює грантову систему, яка компенсуватиме вартість навчання студентів

Міністерство освіти і науки ініціює систему державних грантів, які компенсуватимуть частину вартості навчання у вишах. Відомство хоче впровадити це на бакалаврат з вересня 2024 року.

Про це повідомив заступник міністра Михайло Вінницький на 10-й конференції Synergy.

За його словами, це одна з наймасштабніших ініціатив Міносвіти, яку скоро внесуть на розгляд парламенту.

Державні гранти можна буде оформити через «Дію», а їхній розмір залежатиме від результатів ЗНО чи національного мультипредметного тесту. Цими грошима студентам вдасться оплатити навчання на контрактній формі.