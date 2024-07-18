Україна і Словенія підписали безпекову угоду. Ось її текст

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб підписали двосторонню безпекову угоду у Вудстоку. Угода діятиме протягом 10 років.

Словенія надала Україні 13 пакетів військової допомоги з 2022 року і планує зберегти рівень підтримки, а також задовольняти потреби України для зміцнення оборони країни.

Також Словенія сприятиме у навчанні в межах Місії ЄС із військової допомоги Україні (EUMAM). Країни співпрацюватимуть у пошуку фінансування для допомоги в проєктах української оборонної промисловості.

Окремі блоки документа стосуються невійськової підтримки. Словенія додатково виділить €5 мільйонів на гуманітарну допомогу, економічне відновлення та гуманітарну програму «Зерно з України» (Grain from Ukraine).

Крім того, країни поглиблять співпрацю у сферах інформаційної та кібербезпеки, боротьби з організованою злочинністю, розвідки та контррозвідки, а також гуманітарного розмінування. У документі чітко закріпили підтримку Словенії щодо майбутнього членства України в ЄС і НАТО.

Безпека та оборона

Словенія зобовʼязується надавати Україні безпекову й оборонну підтримку відповідно до потреб ЗСУ, а також підтримуватиме навчання військових в межах Місії ЄС із військової допомоги Україні (EUMAM). Словенія вже надала Україні 13 пакетів військової допомоги з 2022 року й планує зберегти такий самий рівень військової підтримки у майбутньому.

Також Словенія сприятиме інтеграції оборонної промисловості України у Європейську оборонно-технологічну та промислову базу (EDTIB) і шукатиме можливості для розвитку української промисловості.

Країни поглиблять співпрацю у сфері розвідки та контррозвідки, щоб протидіяти можливим ризикам з боку Росії або інших держав. Серед інших аспектів співпраці: боротьба з нелегальною міграцією, тероризмом та організованою злочинністю, а також підтримка морської безпеки.

Політичне співробітництво та санкції

Словенія продовжуватиме підтримувати зусилля України щодо встановлення справедливого й тривалого миру на основі основних принципів Української формули миру.

Обидві країни працюватимуть над подальшими санкціями проти Росії та блокуванням шляхів для обходу цих обмежень. Також Україна і Словенія співпрацюватимуть для притягнення до відповідальності винних в агресії й для відшкодування Росією збитків. Підписанти підтверджують, що російські активи повинні залишатися знерухомленими, допоки РФ не компенсує збитків, яких вона завдала Україні.

Крім того, Україна зобовʼязується ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду. Словенія співпрацюватиме з Україною для реалізації реформ, інтеграції останньої до ЄС і НАТО, а також підтримує вступ України до ЄС і НАТО.

Україна обіцяє впроваджувати необхідні реформи. З ключових сфер — правосуддя і верховенство права, правоохоронна діяльність, боротьба з корупцією, запобігання незаконній торгівлі, децентралізація, державне управління, бізнес-середовище, сектор безпеки та оборони.

Гуманітарна допомога

Словенія продовжить надавати гуманітарну допомогу Україні. У 2024 році країна додатково виділить €5 мільйонів на гуманітарну допомогу та відновлення України, а також на програму «Зерно з України» та пом’якшення наслідків війни в Україні для продовольчої безпеки. Також Словенія посилить вже наявну підтримку в гуманітарній сфері.

Словенія зобовʼязується брати активну участь у відновленні та відбудові України.

Співробітництво в разі майбутнього збройного нападу

У разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну на прохання будь-якої сторони угоди її учасники проведуть консультації протягом 24 годин у двосторонньому форматі. Словенія надаватиме швидку й тривалу допомогу, включно із санкціями проти Росії.

Угода діє протягом десяти років з дати її підписання.