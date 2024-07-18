Населені пункти за 20 км від кордону з РФ, Білоруссю та лінії фронту не відключатимуть від електрики

Кабінет Міністрів розширив перелік об’єктів, яким гарантують пріоритетне електропостачання.

Про це повідомив прем’єр-міністрів Денис Шмигаль.

Тепер, окрім об’єктів газо-, тепло-, електро-, водопостачання та водовідведення, лікарень, від електрики не відключатимуть населені пункти, а також об’єкти в 20-кілометровій зоні від кордону з Росією, Білоруссю та в 20-кілометровій прифронтовій зоні.

Також уряд пообіцяв покращити алгоритм, який забезпечить рівномірну черговість і тривалість вимкнень світла.