За ніч ППО знищила 16 ударних дронів і дві ракети

У ніч на 18 липня російські окупанти завдали удару 16 дронами Shahed із Курської області Росії і трьома керованими авіаційними ракетами з південного напрямку: двома Х-59/Х-69 та однією Х-35.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Захисникам неба вдалося знищити всі 16 дронів і дві керовані авіаційні ракети Х-59 у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Київській та Харківській областях.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук / Telegram

Щоб відбити повітряний напад, залучали мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, підрозділи радіоелектронної боротьби.

Над Дніпропетровською областю вночі збили 2 ракети і 5 дронів Shahed. Також росіяни били з артилерії. У Нікополі постраждали двоє чоловіків. Є руйнування житла. У Кременчуцькому районі на Полтавщині через атаку БпЛА пошкоджений будинок.