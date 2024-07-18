Генштаб ЗСУ заявив про втрати Росії у ще 1 130 військових. Знищили 54 артилерійські системи

Генеральний штаб Збройних сил України в щоденній статистиці інформував, що за минулу добу (17 липня) російська армія втратила орієнтовно 1 130 військовослужбовців (вбиті та поранені), сім танків, 12 бронемашин і 54 артилерійські системи, 92 одиниці автотехніки та сім одиниць спецтехніки, а також 50 безпілотників різного рівня.

Загальні втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, такі:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.