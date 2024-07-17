Захисник Маріуполя заявив, що під час обміну повернувся військовий, що міг працювати з росіянами. Бригада і ГУР відреагували

Колишній полонений та військовий, що брав участь в авіапрориві до Маріуполя, Віктор «Лелека» Лахно заявив, що в результаті сьогоднішнього обміну полоненими повернули військового, який нібито співпрацював із росіянами. В українській розвідці та 35 окремій бригаді морської піхоти, в якій служить військовий, відреагували.

Лахно написав в Instagram, що військовий Максим Бобилев начебто причетний до побиття бійців бригади «Азов» та співпрацював з адміністрацією колонії, де утримували полонених.

Також, за словами Лахна, Бобилев відмовлявся від українського громадянства й виявляв бажання отримати російський паспорт.

Він також стверджує, що Бобилев під час полону начебто товаришував із працівником дисциплінарного ізолятора «Оленівки» на прізвисько «Кортік», який є «катом, що закатував дуже багато наших хлопців».

«Інформацію я вже раніше передавав відповідним органам», — додав Лахно.

Після цього він поширив у своїх Instagram Stories свідчення від інших людей, які також підтвердили співпрацю бійця з адміністрацією російських колоній.

За словами знайомих Лахна, обміняли ще одного чоловіка, на прізвище Вишневський, якого теж звинувачують у співпраці з російськими наглядачами.

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У 35 окремій бригаді морської піхоти запевнили, що інформацію про військового ретельно перевіряють, однак не уточнили його імені.

«У разі підтвердження викладених у медіа фактів, будуть ухвалені відповідні рішення у межах чинного законодавства», — йдеться в повідомленні.

На ситуацію відреагував також представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Він наголосив, що після звільнення щодо військових проводять постізоляційний супровід, який включає не лише лікування, а й роботу з правоохоронними органами.

«Якщо є ті чи інші факти, які потребують перевірки і додаткової уваги, в тому числі і з точки зору контррозвідувальних аспектів, то така робота має проводитись», — підкреслив представник ГУР.