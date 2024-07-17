Україна повернула з російського полону ще 95 військовослужбовців

Україна провела обмін полоненими з Росією. Додому повернули ще 95 українців. Це воїни Збройних сил України, Національної гвардії та прикордонники.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Серед звільнених — 49 воїнів ЗСУ, зокрема й учасник «повітряного мосту», який добровільно полетів гвинтокрилом на «Азовсталь», аби допомогти заблокованим там підрозділам, розповіли в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Також з полону звільнили двох військових Повітряних сил, 21 нацгвардійця, десятьох військових моряків, сімох тероборонців, пʼятьох прикордонників, двох працівників Державної спеціальної служби транспорту і одного оборонця з добровольчого формування територіальної громади.

Усі звільнені цього разу — чоловіки: 88 рядових і сержантів, семеро офіцерів.

Серед звільнених із полону — 23 людини боронили Маріуполь, з них тринадцятеро — оборонці «Азовсталі», 41 військовий воював на Донецькому напрямку, девʼятеро — на Луганському, стільки ж — на Запорізькому, по троє — на Херсонському та Харківському.

Один зі звільнених моряків на момент початку повномасштабного російського вторгнення був на Київщині та одразу приєднався до захисту свого селища у складі Макарівської територіальної оборони. Поки надавав гуманітарну допомогу місцевим, потрапив у полон до російських військовослужбовців-бурятів.

Чимало українських бійців, які повертаються з полону, потерпають від наслідків поранень і мають хронічні захворювання, які потребують тривалого лікування. Більшість із військових були в полоні Росії з 2022 року. Також серед звільнених є оборонець, якого вважали зниклим безвісти.