На iOS 18 можуть зʼявитися 8 нових емодзі

У новій операційній системі Apple iOS 18 можуть зʼявитись вісім нових емодзі.
Про це пише Apple Hub.
Очікується, що в iOS 18 зʼявляться емодзі втомленого обличчя, відбитка пальця, плями, лопати, дерева, ліри, буряка та прапор Сарка (один з Нормандських островів).
- 10 червня 2024 року Apple офіційно представила нову операційну систему для iPhone — iOS 18. Тоді ж був представлений ШІ-функціонал Apple Intelligence.
- Тепер для користувачів iPhone доступна кастомізація віджетів та іконок, їх можна ставити будь-де. Також зʼявилася функція приховування застосунків. Оновили й iMessage: додали реакції на повідомлення, можливість редагувати текст та відкладати повідомлення. А у застосунку Wallet додали можливість відправляти гроші, прикладаючи один iPhone до іншого. Більше про нові функції — за посиланням.