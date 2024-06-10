Apple офіційно представила iOS 18. Які нові функції

На презентації WWDC 2024 Apple представила нову операційну систему для iPhone — iOS 18.

Тепер іконки застосунків можна розміщувати будь-де, не обмежуючись сіткою. Крім того, іконки підлаштовуються під колірну гаму шпалер, створюючи гармонійний інтерфейс.

Також оновлено Центр керування: там зʼявилися додаткові сторінки, які користувачі зможуть регулювати, розміщуючи на них більше елементів. Крім того, можна буде додавати на сторінки швидкого доступу іконки сторонніх застосунків.

Ще одна нова функція — приховування застосунків. Щоб розблокувати програму, потрібно ідентифікуватися за допомогою Face ID, Touch ID або пароля. Ця програма також не зʼявляється в результатах пошуку.

На екрані блокування тепер можна розмістити вибрані застосунки для миттєвого доступу.

У повідомленнях зʼявилася функція реакцій емодзі. Також додані можливості форматування тексту та відкладених повідомлень, щоб надіслати їх у конкретний час.

Крім того, користувачі iPhone під управлінням iOS 18 зможуть застосовувати різні ефекти до повідомлень. Вони відображатимуться в інших користувачів месенджера iMessage.

У застосунку Wallet додали можливість відправляти гроші, прикладаючи один iPhone до іншого.

В iOS 18 зʼявиться ігровий режим, який оптимізує роботу пристрою для ігор, згортаючи фонові процеси, знижуючи затримку контролера і бездротових навушників.

У новій версії iOS також повністю змінили «Галерею». Тепер в ній буде загальна стрічка знімків і колекції, зібрані за різними темами або датами. Ці «розумні» добірки формуються в реальному часі. Користувачі зможуть регулювати розташування колекцій, щоб отримувати найшвидший доступ до улюблених.